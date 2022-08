Wetter in Bayern: Es ist Regen in Sicht

So schön das sommerliche Wetter in Bayern aktuell ist, so sehr leidet die Natur darunter. Doch jetzt kündigt sich Regen an. Bis zum Wochenende soll es immer wieder gewittern.

Die gute Nachricht zuerst: In den kommenden Tagen kommt endlich Regen auf Bayern zu. Bis zum Wochenende gibt es wenig Sonne, dafür immer wieder Schauer und Gewitter. Erst am Sonntag soll es wieder trocken werden.

Wetter in Bayern: Dienstag startete sonnig

Der Dienstag startete noch sonnig. Lediglich in Unterfranken zogen bereits dichtere Wolken auf. Am Nachmittag und am Abend wird es auch im Rest von Bayern zunehmend bewölkt. Im westlichen Franken und in Schwaben kommt es laut dem Deutschen Wetterdienst vereinzelt zu Schauern und Gewittern. Die Temperatur steigt am Dienstag auf bis zu 34 Grad.

Die Nacht zum Donnerstag wird teilweise stark bewölkt. Vor allem in der Westhälfte gibt es Schauer und Gewitter. In Ober- und Niederbayern und in der Oberpfalz bleibt es größtenteils trocken. Auch tagsüber bleibt es bewölkt. Lediglich in Niederbayern scheint zum Teil die Sonne. Im Laufe des Tages ziehen Schauer und teilweise kräftige Gewitter auf. Im Allgäu wird es dabei maximal 23 Grad warm. An der unteren Donau wird es bei bis zu 30 Grad schwülwarm.

Starkregen am Freitag in Bayern

In der Nacht zum Freitag wird es nass. Bei 13 bis 18 Grad kommt ein schauerartiger und teils gewittriger Regen auf Bayern zu. Dieser setzt sich auch tagsüber fort. Vor allem zwischen dem östlichen Alpenrand und dem Oberpfälzer Wald könnte es zu einem unwetterartigen Starkregen kommen. Die Temperatur sinkt dabei im höheren Alpenvorland auf knapp 20 Grad. Im Rest von Bayern werden bis zu 26 Grad erwartet.

Der Starkregen zieht dann in der Nacht zum Samstag allmählich südostwärts ab. Einzelne Schauer und Gewitter sind allerdings trotzdem noch möglich. Auch tagsüber bleibt es bewölkt. In Südbayern regnet es immer wieder. Im Norden bleibt es eher trocken. Dabei kann sich auch die Sonne hin und wieder zeigen. Am Untermain wird es bis zu 26 Grad warm. Im restlichen Bayern erwartet der Deutsche Wetterdienst zwischen 20 und 24 Grad.

In der Nacht zum Sonntag klingen die Schauer auch im Süden ab. Gebietsweise klart es auf. Auch untertags wird kaum Regen erwartet. Die Temperaturen werden ähnlich wie am Samstag.

