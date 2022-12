Frost und Schnee: Glättewarnung für Bayern

Kommt jetzt der Wintereinbruch? Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt soll es am Wochenende in Bayern immer wieder schneien. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glätte.

Pünktlich zum Wochenende steht wohl der Winter in Bayern vor der Tür. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Temperaturen um den Gefrierpunkt und immer wieder Schneefall. Dabei kann es auf den Straßen glatt werden.

Wetter am Wochenende: Wetterdienst warnt vor Glätte in Bayern

Nach einem frostigen Beginn bleibt es am Freitag auch tagsüber kalt. Insbesondere in Mittelgebirgslage, aber auch an den Alpen und im Vorland gibt es leichten Dauerfrost. Der DWD warnt dort vor Glätte durch gefrierende Nässe. Auch Schnee ist möglich. Vor allem in Schwaben, dem westlichen Oberbayern, im südlichen Mittelfranken und in Teilen der südlichen Oberpfalz können gebietsweise bis zu drei Zentimeter Neuschnee fallen. Dabei ist es stark bewölkt und die Temperatur steigt auf maximal -1 bis +3 Grad.

In der Nacht zum Samstag gibt es fast in ganz Bayern Frost – nur am Bodensee bleibt es frostfrei. Gebietsweise kann es glatt werden und auch leicht schneien. Örtlich zieht Nebel mit einer Sichtweite unter 150 Meter auf. Tagsüber bleibt es bewölkt. Vor allem am Nachmittag wird an den Alpen und im Alpenvorland vermehrt stärkerer Schneefall erwartet – gebietsweise bis zu drei Zentimeter Neuschnee. Dabei steigt die Gefahr von glatten Straßen. Es weht ein böiger frischer Wind. Die Höchsttemperatur liegt dabei zwischen -2 und +2 Grad.

Auch in der Nacht zum Sonntag soll es schneien, vor allem zwischen den Alpen und dem Bayerwald. In Franken tun sich Wolkenlücken auf und es gibt nur vereinzelte Schneeschauer. Vielerorts wird es glatt. Während des Tages wird es, wie auch schon in den Tagen zuvor, oft stark bewölkt. Besonders im Alpenvorland weht ein frischer Wind. Der DWD erwartet zudem starke Schneeschauer und warnt bei -4 bis +1 Grad vor Glätte.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 0°C, nachmittags 2°C und abends -1°C. Es wird heute voraussichtlich 2 Sonnenstunden geben.