Wetter in Bayern: Es wird sonnig und warm

Es bleibt sommerlich in Bayern. Wie warm es in dieser Woche wird und welche Region kaum Sonne abbekommt, lesen Sie hier.

Auch in dieser Woche bleibt es in Bayern sommerlich. Es wird zwar warm, aber nicht mehr so heiß wie in den vergangenen Wochen. Lediglich im Bayerischen Wald dominieren meist Wolken. So wird das Wetter in den kommenden Tagen.

Wetter in Bayern: Meist sonnig und warm

Weite Teile von Bayern profitieren am Dienstag von einer Hochdruckzone über Mitteleuropa. Dort wird es größtenteils sonnig und bis zu 28 Grad warm. Am unteren Main steigt die Temperatur sogar auf bi zu 31 Grad. Lediglich an der Ostgrenze des Freistaats wird das Wetter von einem Tief über der Adria beeinflusst. Dementsprechend ist es dort überwiegend bewölkt. Es bleibt aber bei bis zu 20 Grad weitgehend trocken.

Die Nacht zum Mittwoch wird in großen Teilen Bayerns klar. In der Oberpfalz und an der Donau rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) aber mit Nebel und Hochnebel. Am kältesten wird es dann mit 6 Grad im Oberallgäu. Doch untertags steigt die Temperatur wieder deutlich an. 24 bis 29 Grad werden erwartet, im Raum Aschaffenburg sogar bis zu 33 Grad. Es soll sonnig werden, nur lockere Quellwolken könnten aufziehen. Im Bayerischen Wald bleibt es allerdings größtenteils bewölkt. Die Höchsttemperatur liegt dort lediglich bei 22 Grad.

Video: dpa

Der Donnerstag beginnt dann teilweise mit Nebel. Am Vormittag wird es dann sonnig, bis am Mittag Quellwolken aufziehen. Am Nachmittag werden dann insbesondere im Bayerischen Wald und in den Berchtesgadener Alpen vereinzelt Schauer oder kurze Gewitter erwartet. Die Höchstwerte liegen im Bayerischen Wald und am höheren Alpenrand bei 26 Grad, in Mainfranken bei 31 Grad und an der Grenze zu Hessen bei 33 Grad.

Nachdem sich am Freitag der Nebel, der sich in der Nacht bildet, aufgelöst hat, wird es zunächst sonnig. Im Laufe des Tages ziehen aber immer mehr Quellwolken auf. Vor allem im Bergland und im Norden Bayerns steigt das Gewitterrisiko. Die Temperatur steigt im Freistaat auf 27 bis 31 Grad, am unteren Main auf 33 Grad.

So ist das Wetter heute in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 21°C, nachmittags 26°C und abends 21°C. Es wird heute voraussichtlich 13 Sonnenstunden geben.

Hohe Waldbrandgefahr in Bayern

In Unterfranken herrscht am Dienstag gebietsweise eine hohe Waldbrandgefahr. Der Gefahrenindez liegt dort laut dem DWD bei Stufe 4 von 5. Im Landkreis Rhön-Grabfeld herrscht sogar teilweise sehr hohe Gefahr. Erst am Donnerstag nimmt die Gefährdung ab.