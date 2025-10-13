Nebel, Nieselregen, Sonne: Der Herbst zeigt sich von seiner typischsten Seite

Diesig war‘s in den vergangen Tagen im Freistaat. Mancherorts ist aber auch etwas Sonne zum Vorschein gekommen. Und auch in dieser Woche sind die Aussichten auf zumindest ein wenig Sonnenschein nicht schlecht. Zunächst startet die Woche im Freistaat jedoch vor allem bewölkt.

Vor allem in den nördlichen und östlichen Regionen ist zunächst auch mit Nieselregen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Auflockerungen sind am Montag in der ersten Tageshälfte dann in Alpennähe zu erwarten; im weiteren Tagesverlauf dann auch von Oberfranken her. Die Temperaturen liegen bei herbstlich-freundlichen zehn bis 16 Grad.

Bayern-Wetter: Im Verlauf der Woche immer mehr Sonne

In der Nacht bleibt es trocken, aber bewölkt. Lokal rechnet der DWD mit Nebel. Die Temperaturen fallen auf acht bis zwei Grad; in Ostbayern gibt es in Bodennähe Frost.

Ähnlich geht es am Dienstag weiter: Während es zunächst in großen Teilen des Freistaats trüb ist, zeigt sich im Verlauf des Vormittags zunehmend die Sonne. Nur in den Alpen soll es voraussichtlich den gesamten Tag über nebelig bleiben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen elf und 16 Grad. Aus der Nordrichtung weht ein schwacher Wind.

In der Nacht zum Mittwoch ist es im Norden wolkig, gebietsweise ist mit etwas Regen zu rechnen. Ansonsten bleibt es abschnittsweise klar. Es breitet sich Nebel aus, der auch in den Morgenstunden des Mittwochs noch anhält. Die Tiefstwerte liegen zwischen sieben und einem Grad. In Bodennähe ist mit Frost zu rechnen.

Angenehme Temperaturen zur Wochenmitte

Am Mittwoch löst sich der anfängliche Nebel im Süden rasch auf, anschließend zeigt sich dort häufig die Sonne. Im Norden und Osten dominieren dagegen mehr Wolken, es bleibt jedoch meist trocken. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen elf und 15 Grad bei schwachem Ostwind.

Goldener Herbst: Neben einigen diesigen Momenten ist es in dieser Woche auch oft sonnig. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

In der Nacht zum Donnerstag bleibt der Himmel meist gering bewölkt oder klar. Später breiten sich örtlich Nebel- oder Hochnebelfelder aus. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 1 Grad, vereinzelt ist leichter Bodenfrost möglich.

Ähnlich sieht es am Donnerstag aus: Nach der Auflösung des nächtlichen Nebels wird es wolkig mit sonnigen Abschnitten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen elf und 15 Grad. Es weht ein schwacher Wind. In der Nacht zum Freitag wird es erneut nebelig. Auch mit Hochnebel ist zu rechnen. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen sechs und zwei Grad.