Wetter in Bayern: Sonnenschein und kühlere Nächte

Die extreme Hitze ist erstmal vorbei. Diese Woche wird es in Bayern angenehme Temperaturen über 20 Grad haben, in der Nacht kühlt es ein wenig ab.

Die zweite Augustwoche verspricht eine angenehm warme zu werden für Bayern. Nach den extremen Hitzeperioden im Juli scheint sich das Wetter ein wenig beruhigt zu haben, besonders in der Nacht sinken die Temperaturen auch mal unter 20 Grad. Diese Abkühlung hat in den letzten Wochen oft gefehlt. Regen ist sehr unwahrscheinlich, optimales Wetter also für Ausflüge in die Natur oder in das Freibad.

Wetter in Bayern: Im Süden knapp über 20 Grad, im Norden fast 30 Grad

In dieser Woche ist es im Süden Bayerns, in Schwaben, Oberbayern und Niederbayern kühler als im Norden in Franken und der Oberpfalz. Während im Süden die Thermometer tagsüber zwischen 23 und 25 Grad verzeichnen, erreichen sie im Norden unter Hochdruckeinfluss Temperaturen von teilweise 30 Grad, etwa am Dienstag in Würzburg. Der Himmel ist dabei in ganz Bayern immer fast wolkenlos, mit vereinzelten Wolken, die für willkommenen Schatten sorgen dürften.

Niederschlag ist in dieser Woche nirgendwo in Bayern zu erwarten. Die Regenwahrscheinlichkeit übertrifft laut Wettervorhersage nie zehn Prozent. Besonders in Oberfranken ist teilweise mit frischem Wind zu rechnen, im Rest von Bayern wehen lediglich leichte Brisen. In der Nacht kühlt es in ganz Bayern auf unter 20 Grad herunter, mancherorts sogar auf unter 15 Grad. Wem die nächtliche Hitze der letzten Wochen also zu schaffen gemacht hat, kann sich freuen und den Ventilator wieder vom Strom nehmen.