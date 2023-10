Sturmwarnung für Bayern: So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Das Wetter in Bayern bleibt wechselhaft. Bis Montagabend warnt der Deutsche Wetterdienst im Süden vor Sturm. In der Nacht zum Dienstag kann es in den Alpen schneien.

Wetter in Bayern: Sturmwarnung am Montag

Der Montagmorgen hat in Nordbayern und Schwaben mit vielen Wolken begonnen, im nördlichen Franken regnete es zudem zeitweise. Im Laufe des Tages lockern die Wolken in Ober-und Niederbayern auf. Gegen Abend kommt von Westen her Regen auf. Die Höchsttemperatur liegt bei 20 Grad, am wärmsten wird es im Chiemgau und im südlichen Bayerwald. Am Abend setzt an den Alpen Dauerregen ein, in Staulagen der Allgäuer Alpen sind bis Dienstagabend lokal bis zu 50 Liter pro Quadratmeter möglich. Dabei warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Teilen Bayerns vor Sturm- oder Windböen – in hohen Lagen mit bis zu 100 km/h, in Föhntälern mit bis zu 70 km/h.

In der Nacht auf Dienstag kann es in Bayern schneien

In der Nacht zum Dienstag regnet es teils kräftig und die Schneefallgranze sinkt in den Alpen auf etwa 1500 Meter. In den westlichen Gebirgsgruppen erwartet der DWD bis Dienstagfrüh ein bis fünf Zentimeter, in Staulagen bis zu zehn Zentimeter Neuschnee. Der Morgen beginnt meist bedeckt. Bis zum Mittag zieht der Regen nach Osten ab. Am Nachmittag gibt es insbesondere in Südbayern noch einige Schauer und vereinzelte Gewitter. In Unterfranken hingegen tun sich größere Wolkenlücken auf. Dabei wird es mit maximal 14 Grad deutlich kühler als am Montag.

Im Allgäu rechnet der DWD in der Nacht zum Mittwoch mit Frost in Bodennähe. Dabei sind vor allem in der ersten Nachthälfte noch Schauer möglich. Untertags ist es im Norden Bayerns meist bewölkt, im Süden scheint oft die Sonne. Dabei steigt die Temperatur an den Alpen auf bis zu 18 Grad.

Am Donnerstag ist es meist bewölkt. Im Laufe des Tages zieht von Westen her Regen auf. Die Höchsttemperatur liegt bei 15 Grad. Im Bergland kann es teilweise stürmisch werden. In der Nacht auf Freitag bleibt es regnerisch. Auch untertags bleibt es bei bis zu 13 Grad meist nass. In höheren Berglagen rechnet der DWD weiterhin mit Sturmböen.

