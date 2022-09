Viel Regen und Gewitter: So wird das Wetter in Bayern

Die Sonne bleibt nicht mehr lange. Denn in dieser Woche wird es ungemütlich in Bayern. Der Deutsche Wetterdienst erwartet viel Regen und Gewitter.

Wer sich zum Wochenstart über die Sonne gefreut hat, sollte den Montag noch auskosten. Denn spätestens am Dienstagmittag ist es erst einmal vorbei damit. Diese Woche wird es nass und gewittrig in Bayern.

Woche startet in Bayern mit Sonne

Die neue Woche hat in Bayern mit viel Sonne begonnen. Lediglich im Norden des Freistaats war es am Montag bewölkt. Gegen Abend lockert es aber auch dort zunehmend auf. Die Höchsttemperaturen liegen laut dem Deutschen Wetterdienst bei 20 Grad im Hofer Land und 25 Grad am Bodensee.

In der Nacht zum Dienstag wird es leicht bewölkt. Teilweise bilden sich Nebelbänke. Der Morgen beginnt im Süden Bayerns noch heiter. Im restlichen Freistaat ziehen immer dichtere Wolken auf. Ab Mittag kommt dann Regen von Nordwesten. An den nördlichen Mittelgebirgen wird es etwa 20 Grad warm, im südlichen Alpenvorland örtlich bis zu 27 Grad.

Video: dpa

Wetter in Bayern: Viel Regen und Gewitter ab Mittwoch

Die Nacht zum Mittwoch wird dann nass. Vor allem in der zweiten Nachthälfte regnet es kräftig. Zudem sind Gewitter möglich. Auch tagsüber bleibt es im Norden Bayerns durchwegs bedeckt mit oft anhaltendem Regen. In den Alpen und im Vorland zeigt sich neben auch teilweise die Sonne. Im Tagesverlauf steigt jedoch das Gewitterrisiko. Die Höchstwerte liegen dabei im Hofer Land bei 19 Grad und im östlichen Alpenvorland bei 27 Grad. Dabei weht ein frischer, böiger Wind.

Viele Wolken, Schauer und zum Teil auch gewittriger Regen prägen das Wetter in der Nacht zum Donnerstag. Auch im Laufe des Tages bleibt es bewölkt oder zumindest bedeckt. Im nördlichen Franken lässt der Regen bereits am Vormittag nach. Im Rest Bayerns regnet und gewittert es weiterhin. Die Temperatur steigt dabei auf maximal 23 Grad. Im Alpenvorland wird ein stark böiger Wind erwartet.

Auch die Nacht zum Freitag bleibt nass. Vor allem an den Alpen und im Vorland gibt es weiterhin Gewitter. Untertags lässt der Regen dann aber voraussichtlich nach. Die Temperatur liegt dabei zwischen 15 und 20 Grad.

