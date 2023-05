Bis zu 29 Grad und viel Sonne: Der Frühsommer bleibt in Bayern

Nach dem frühsommerlichen Pfingswochenende kann man sich in Bayern auf weitere sonnige und warme Tage freuen. Bis zu 29 Grad sind in dieser Woche möglich.

Endlich ist der Frühsommer in Bayern angekommen. Am Pfingstwochenende gab es viel Sonne, einen wolkenlosen Himmel und über 20 Grad. Das wird sich vorerst nicht ändern. In den kommenden Tagen wird es mit bis zu 29 Grad sogar noch deutlich wärmer.

Wetter in Bayern an den kommenden Tagen: Viel Sonne und bis zu 29 Grad

Trotz einiger Quell- und Schleierwolken startete die Arbeitswoche am Dienstag in Bayern häufig mit Sonne. In den Alpen und im Südosten des Freistaats kann es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) am Mittag und Nachmittag vereinzelte Schauer geben. Die Temperatur steigt auf bis zu 25 Grad. Am wärmsten wird es in Donaunähe. In Augsburg wird es mit bis zu 23 Grad ähnlich warm.

Auch am Mittwoch gibt es viel Sonne und zum Teil einen wolkenlosen Himmel. Nur in den Alpen sind wieder Schauer- und Gewitter möglich. Dabei wird es noch wärmer als am Dienstag. Am Untermain steigt die Temperatur auf 27 Grad. In Augsburg wird es bei viel Sonne wieder bis zu 23 Grad warm.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Am Donnerstag wird es in Bayern ähnlich sonnig wie die Tage davor. Lediglich über dem Bergland ziehen einige Quellwolken auf. Am Nachmittag schließt der DWD einzelne gewittrige Schauer an den Alpen nicht aus. Bis zu 29 Grad sind in Donaunähe möglich. In Augsburg wird es bis zu 25 Grad warm und größtenteils sonnig.

Auch am Freitag ändert sich das Wetter kaum: Viel Sonne mit ein paar Quellwolken und möglicherweise Schauer oder Gewitter direkt an den Alpen. Die Höchsttemperatur liegt dabei in Bayern bei 27 Grad. In Augsburg sind 24 Grad möglich.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 18°C, nachmittags 22°C und abends 19°C. Es wird heute voraussichtlich 9 Sonnenstunden geben.

Sommerliches Wetter in Bayern am Wochenende

Das Wochenende wird ähnlich sommerlich wie die Tage davor. Am Samstag und Sonntag wird weiterhin viel Sonne erwartet. Nur über den Alpen schließt der DWD einzelne Gewitter nicht aus. Die Temperatur steigt auf bis zu 27 Grad.

Am Montag ziehen Quellwolken auf. Vor allem über dem Bergland kann es Gewitter geben, sonst bleibt es trocken. Dabei sind weiterhin 27 Grad möglich. Die folgenden Tage bleibt es – abgesehen von einzelnen Gewittern über den Alpen – trocken. Die Temperaturen steigen noch etwas an, doch der DWD rechnet nicht mit einer Hitzewelle.