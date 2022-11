Wetterdienst warnt vor Sturm und Glätte in Bayern

Die neue Woche beginnt in Bayern ungemütlich und mit mehreren Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Im Süden ist es teils stürmisch und glatt.

Regen, Wind und Kälte: Wer am Montagmorgen aus dem Haus musste, wird wenig erfreut gewesen sein. Die neue Woche begann in Bayern ungemütlich. Zudem hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) gleich mehrere Warnungen für Bayern herausgegeben.

Wetter: Warnungen für Bayern am Montag

Im Süden Bayerns ist es stürmisch. Oberhalb von 1000 Metern sind Sturmböen mit bis zu 70 km/h möglich. Es können beispielsweise einzelne Äste herabstürzen. Diese Warnung galt bis 8 Uhr. Oberhalb von 1500 Metern kann es bis 15 Uhr stürmen.

Im Osten und im Süden Bayerns kann es zudem glatt sein. Oberhalb von 600 Metern gab der DWD bis 10 Uhr eine Warnung vor "geringer Glätte" heraus. In diesen Gebieten kann es bis Montagnachmittag auch leicht schneien. Bis zu 10 Zentimeter Neuschnee sind in höheren Lagen möglich.

Wetter in Bayern: Regen und Schnee

Ab Montagmittag wird es von Südwesten her trockener und zeitweise zeigt sich sogar die Sonne. Dabei wird es vier bis zehn Grad warm, an den östlichen Mittelgebirgen nur zwei bis fünf Grad. In der Nacht zum Dienstag ziehen wieder Wolken auf. In der zweiten Nachthälfte regnet es in Franken und Schwaben gebietsweise. Die Schneefallgrenze liegt bei 1000 Meter. Untertags regnet es im Süden Bayerns, sonst wird es nur vereinzelt nass. Dabei steigt die Temperatur auf bis zu neun Grad. Am wärmsten wird es am Untermain.

In der Nacht zum Mittwoch regnet es im Südosten anfangs noch etwas. Im Bergland fällt Schnee. Sonst inst es meist trocken. Lokal kann sich Nebel bilden. Zudem kann es glatt werden. Der Morgen wird meist bewölkt und vereinzelt regnerisch. Im Tagesverlauf zeigt sich dann immer wieder die Sonne, lediglich an den östlichen Mittelgebirgen bleibt es bedeckt. Dort wird es nur zwei Grad warm, ansonsten steigt die Temperatur auf bis zu neun Grad.

Die Nacht zum Donnerstag wird etwas bewölkt und zeitweise kann es auch regnen. Ähnlich wird es auch untertags. Die Schneefallgrenze sinkt dabei auf 1000 Meter. Am Nachmittag kann es etwas auflockern. Es wird bis zu zehn Grad warm.

