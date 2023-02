Wetter in Bayern am Wochenende, 11. und 12. Februar 2023: Es wird eisig, trotz Sonnenschein

Das Wetter in Bayern bleibt größtenteils trüb. Die Sonne lässt sich am 11. und 12.2.2023 nur stellenweise blicken. Der Wetterbericht für das Wochenende im Überblick.

Das Wetter in Bayern wird laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Wochenende, 11. und 12. Februar 2023, eher trüb. Die Vorhersage ist von Nebel, leichtem Regen und nur vereinzeltem Sonnenschein bestimmt. Schnee fällt am Wochenende nicht. Den vollständigen Bericht für Samstag und Sonntag lesen Sie hier.

Wetter in Bayern am Samstag, 11. Februar 2023: Start ins Wochenende wird eisig

Bayern wird zum Start ins Wochenende von eisigen Temperaturen begrüßt. In der Nacht von Freitag auf Samstag bleibt es laut DWD überwiegend trocken. In Nordbayern ist es in der Nacht stark bewölkt. Im Süden Bayerns kann es zu hohen Wolkenfeldern und stellenweise zu flachen Nebelfeldern kommen. Am kältesten wird es in der Nacht mit minus zwölf Grad in machen Alpendörfern. In Unterfranken sinken die Temperaturen auf minus zwei Grad und in Niederbayern auf minus acht Grad.

Zum Start in den Tag bleibt es vor allem in Nord- und Niederbayern bewölkt und besonders am Nachmittag kann es stellenweise auch leicht regnen. Nass wird es am ehesten entlang der östlichen Mittelgebirge. Am Samstag lässt sich aber auch die Sonne blicken. Viel Sonnenschein ist in Alpennähe und in Schwaben zu erwarten. Ein schwacher bis mäßiger Wind weht aus Südwesten bis Westen über den gesamten Freistaat. Die Temperaturen liegen bei zwei bis acht Grad.

Gegen Abend und in der Nacht zu Sonntag machen sich am Himmel über Bayern wieder Wolken breit. Gebietsweise kann es dann auch zu Schneeregen oder Regen kommen. Besonders Autofahrer sollten dann aufpassen. Der DWD warnt lokal vor Glatteis. Trocken sollte es aber in Schwaben bleiben. Auch in dieser Nacht wird es wieder etwas kälter. Die Temperaturen liegen zwischen minus zwei und plus vier Grad. In den Alpen können die Werte auf bis zu minus fünf Grad sinken.

Wetter in Bayern am Sonntag, 12. Februar 2023: Wolken machen sich breit

Auch am Sonntag bleibt es in Bayern trüb. Wolken sind verbreitet am Himmel zu sehen. Besonders für Ostbayern sagt der DWD vereinzelt Regen oder Nieselregen voraus. Wer am Sonntag etwas Sonne tanken möchte, könnte in den Alpen und im südlichen Schwaben Glück haben. Hier stehen die Chancen auf Sonne gut. Bei Temperaturen zwischen vier Grad in Niederbayern und neun Grad am Untermain weht ein schwacher Wind aus Südwesten über Bayern. Ab Mittag dreht der Wind auf Osten.

In der Nacht zu Montag meldet der DWD verbreitet Nebel und Hochnebel. An den Alpen soll es aber meist klar bleiben. Im Alpenvorland warnt der DWD aber stellenweise vor Reifglätte. Die Temperaturen liegen in der Nacht zwischen minus fünf Grad im Oberallgäu und zwei Grad in Unterfranken.

Wetter in Bayern am Montag, 13. Februar 2023: Nebel, Hochneben und ein wenig Sonne

Der Start in die neue Woche zeigt sich wechselhaft. Während in großen Teilen Bayern Hochnebel und Nebel erwartet werden, kann es in den Alpen und im oberen Bayerwald sogar sonnig werden. Im Tagesverlauf lässt sich die Sonne auch im Alpenvorland blicken. Auch am Montag weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Osten über Bayern. Die Temperatur erreicht Höchstwerte von drei Grad an der Donau und neun Grad am Untermain und im Allgäu.

In der Nacht zu Dienstag breiten sich wieder Nebel und Hochnebel in Bayern aus. An den Alpen bleibt es laut DWD wieder klar. Am Untermain zeigt das Thermometer drei Grad und in Alpentälern bis zu minus acht Grad an.