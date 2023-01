Wetter in Bayern morgen am 1. Februar 2023: Regen, Schnee und mildere Temperaturen

Regen und Schnee machen sich im bewölkten Bayern breit. Am Mittwoch, 1. Februar 2023, klettern die Temperaturen aber auf bis zu neun Grad. Den vollständigen Wetterbericht lesen Sie hier.

Es bleibt kalt, verschneit und nass: Wie schon in den Tagen zuvor beherrschen auch am Mittwoch, 1. Februar 2023, Regen und Schnee das Wetter in Bayern. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird es gegen Ende der Woche aber milder. Regnen und schneien soll es trotzdem.

Wetter in Bayern am Mittwoch: Es bleibt bewölkt und windig

Bayern startet in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit anhaltend schlechtem Wetter in den Februar. Laut DWD sammeln sich am Himmel zahlreiche Wolken aus denen zeitweise Regen oder Schneeregen herunter kommt. Im Bergland ist mit Schnee, Glätte und Temperaturen um den Gefrierpunkt zu rechnen. Im Rest Bayerns bleibt es nachts bei ein bis vier Grad.

Auch tagsüber halten sich die Wolken hartnäckig am Himmel über Bayern. Zudem weht am Mittwoch in Böen ein oft starker bis stürmischer Wind von West. Im Nordwesten sind nur einzelne Regen- oder Schneeregenschauer zu erwarten. Anders sieht es in Nordbayern aus. Hier werden am Nachmittag und Abend teils kräftige Regen- oder Schneefälle und kurze Gewitter erwartet. Die Höchstwerte liegen zwischen zwei Grad an den östlichen Mittelgebirgen und neun Grad am Untermain.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es stürmisch und die Temperaturen sinken auf minus ein Grad bis vier Grad. Von Nordwesten sind schauerartige Niederschläge zu erwarten und die Schneefallgrenze sinkt teilweise bis in tiefe Lagen. Gebietsweise kann es glatt werden. Auf den Straßen ist also Vorsicht geboten.

Wetter in Bayern am Donnerstag: Schneematsch und gefrierende Nässe führen zu Glätte

Am Donnerstag, 2. Februar 2023, bleibt es bewölkt und gebietsweise regnerisch. Ab 500 bis 800 Metern Höhe ist statt Regen Schnee zu erwarten. An den Alpen kommt es zu anhaltenden Schneefällen. Während die Temperaturen in Mainfranken tagsüber auf bis zu acht Grad klettern, bleibt sie in Alpennähe sowie im Bergland bei nur ein bis drei Grad. Aus Nordwest weht ein frischer Wind mit starken Böen über Bayern.

In der Nacht zu Freitag meldet sich der Regen stärker zurück. Von Westen kommt es verbreitet zu Niederschlägen, die rasch in Regen übergehend. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht zwischen vier Grad am unteren Main und minus zwei Grad im Bayerwald. Im Laufe der Nacht wird es aber laut DWD aber mit tendenziell ansteigenden Temperaturen etwas milder. Gebietsweise ist in der Nacht mit Glätte durch gefrierende Nässe und Schneematsch zu rechnen.

Wetter in Bayern am Freitag: Mildere Temperaturen bis zehn Grad

Der Trend aus der Nacht setzt sich am Freitag fort. Nur im höheren Bergland soll es laut DWD am 3. Februar 2023 schneien. Im Rest von Bayern ist es stark bewölkt oder bedeckt. Zeit- und gebietsweise regnet es. Mit drei Grad in den östlichen Mittelgebirgen und nahe zehn Grad am Untermain sind die Temperaturen recht mild. Auch die stürmischen Böen lassen nach. Aus Westen weht am Freitag nur noch ein mäßiger Wind.

In der Nacht zum Samstag kann es teilweise kräftig regnen, in den Alpen oberhalb von etwa 1000 Metern werden starke Schneefälle erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen null und fünf Grad.