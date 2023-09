Wetterumschwung in Bayern: Dauerregen zum Wochenende

Nach spätsommerlichen Tagen in Bayern steht pünktlich zum Wochenende ein Wetterumschwung an. Gebietsweise droht Stark- und Dauerregen.

Sonne, blauer Himmel, T-Shirt-Wetter: Die vergangen Tage in Bayern waren spätsommerlich schön. Doch damit ist es nun vorbei. Ausgerechnet zum Wochenende erwartet Bayern ein Wetterumschwung. In einigen Regionen droht Dauerregen, in den Alpen wird Neuschnee erwartet.

Wetter am Wochenende: Kaltfront zieht über Bayern

Schon Donnerstagabend zeichnete sich in vielen Teilen Bayerns ab, dass es mit dem Spätsommerwetter vorbei ist. Vielerorts begannen Wolken den blauen Himmel zu bedecken. Eine Kaltfront mitsamt kühler und feuchter Atlantikluft begann, sich den Weg über Bayern zu bahnen.

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 14°C, nachmittags 17°C und abends 13°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Der Freitagvormittag ist dementsprechend bedeckt und regnerisch. Allein in Franken lockert es im Laufe des Tages auf. In den Alpen und im Alpenvorraum wird dagegen den ganzen Tag über Regen erwartet. Teilweise droht Starkregen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert Mengen von um die 20 Liter pro Quadratmeter innerhalb von sechs Stunden. Die Temperatur liegt bei 13 bis 18 Grad.

Wetter in Bayern aktuell: Viel Regen am Samstag

In der Nacht kann es im Westen Bayerns zu Gewittern kommen – auch dabei sind laut DWD Starkregen und Windböen möglich. In den Alpen wird ab einer Höhe von 2000 bis 2500 rund fünf Zentimeter Schnee erwartet. In den höchsten Lagen ist sogar über 20 Zentimeter Neuschnee möglich.

Am Samstag geht es stark bewölkt und regnerisch weiter, vor allem in Süd- und Ostbayern. In Mittel- und Unterfranken kann sich die Sonne blicken lassen. Maximal 13 bis 19 Grad sind drin.

Bayern-Wetter am Wochenende: Sonntag bleibt regenfrei

Der Sonntag verspricht, wieder besser zu werden: Nach morgendlichem Nebel prognostiziert der DWD einen regenfreien Tag. Die Höchsttemperatur liegt bei 15 bis 20 Grad.