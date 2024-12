In Bayern wird Neuschnee erwartet

In Bayern wechseln sich am zweiten Adventswochenende Schnee und Regen ab. «Es ist mit einem ständigen Auf und Ab zu rechnen», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München.

Am Freitag ist mit Neuschnee zu rechnen, die Schneefallgrenze liegt morgens bei über 1.000 Metern, sie sinkt im Laufe des Tages auf 500 Meter ab. «Im Bayerischen Wald sind bis zu 20 Zentimeter Neuschnee möglich», sagte der Meteorologe.

Auch im Fichtelgebirge und im Frankenwald sei mit Neuschnee zu rechnen - wie viel hier falle, könne aber nicht mit Sicherheit gesagt werden.

Wetter bleibt am Wochenende wohl unbeständig

Am Samstag setzt sich das unbeständige Wetter fort. Regen breitet sich von West nach Ost aus, oberhalb von 800 Metern könne es schneien, so der DWD.

Am Sonntagvormittag kommt dann von Süden her erneut Regen und Schneeregen, in den Alpen soll es laut Meteorologen schneien. Im Laufe des Nachmittags ist im Alpenvorland bis zu fünf Zentimeter Neuschnee möglich. Örtlich könne es auch zu Glatteis kommen, warnte der DWD.

Am Freitag fällt die Schneefallgrenze auf 500 Meter. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Freitag wird neuer Schneefall im ostbayerischen Mittelgebirge erwartet. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In höheren Lagen wird in den kommenden Tagen neuer Schneefall erwartet. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt neuen Schneefall in den Alpen an. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa