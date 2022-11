Wetter

vor 13 Min.

Klimawandel in Bayern: Weniger Nebel und ein Rekord-Oktober

Plus Der Bodensee ist gerade im Herbst bekannt für seine dichten Nebelschwaden. Diese treten jedoch immer seltener auf – ein Phänomen, das weltweit zu beobachten ist.

Von Marcel Jud Artikel anhören Shape

Nebel – so dicht, dass er alles einhüllt und in ein düsteres Licht taucht: Gassen, Boote, Menschen. Ein gewohntes Bild für Bewohner und Gäste der Bodenseeregion in Herbst und Winter. Manchen wird es ob dieser schaurigen Stimmung schwer ums Herz. Können sie bald aufatmen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen