Kurzes Aufbäumen des Winters mit Schnee und Frost

Mit Schneefall und leichtem Frost ist in Bayern das Winterwetter zurückgekehrt.

Insbesondere ab 800 Höhenmetern im Allgäu und in Oberbayern sei "anständig" Schnee gefallen, der zunächst liegen bleibe, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch. Bis in die Nacht zum Donnerstag sollte es in den höheren Lagen weitere fünf bis 20 Zentimeter Neuschnee geben. Danach sei wieder mit frühlingshaftem Wetter zu rechnen, lediglich in Lagen ab 1500 Metern werde es unter null Grad bleiben. Was zu erwartenden Schneefall im Bayerischen Wald betrifft, sagte der DWD-Fachmann: "Fehlanzeige".

Am Freitag soll es sonniger werden mit steigenden Temperaturen bis 13 Grad. Im Alpenraum sei mit Föhn zu rechnen, der es noch wärmer werden lassen könnte. In der Nacht zu Freitag soll es verbreitet leichten bis mäßigen Frost geben. Der vorsichtigen Prognose des Meteorologen zufolge dürfte es zumindest für die nächsten ein bis zwei Wochen kein weiteres Aufbäumen des Winters in Bayern geben. Weiße Ostern seien aber nicht ausgeschlossen. In Teilen Tirols hatte es zuletzt Neuschneemengen von bis zu 80 Zentimetern geben.

(dpa)