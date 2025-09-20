Letzte Sommertage in Bayern für dieses Jahr?

Perfekt zum Wochenende und zum Wiesn-Start zeigt sich der Spätsommer von seiner besten Seite. Die Menschen in Bayern dürfen sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auf viel Sonne freuen. Die Temperaturen steigen dabei im Laufe des Tages auf für diese Jahreszeit ungewöhnliche Höchstwerte von 27 bis 32 Grad.

In der Nacht zum Sonntag ziehen den Wetterexperten zufolge in Franken vermehrt Wolken auf. Im restlichen Bayern bleibt die Nacht überwiegend klar oder leicht bewölkt. Wer unterwegs ist, sollte eine Jacke nicht vergessen: Die Temperaturen sinken auf acht bis 16 Grad. Am kältesten wird es laut DWD im Bayerwald.

Wolken, Schauer und Gewitter

Auch am Sonntag zeigt sich noch häufig die Sonne bei Temperaturen bis zu 28 Grad. In Franken bleibt es bewölkt und in Unterfranken kann es dem DWD zufolge schon morgens Schauer und vereinzelte Gewitter geben. Dort klettern die Temperaturen lediglich auf 20 Grad. In Schwaben und in der Oberpfalz ziehen am Nachmittag ebenfalls Wolken auf und der DWD erwartet ein geringes Gewitterrisiko.

Für Montag rechnen die Wetterexperten dann vollends mit dem Wetterumschwung im Freistaat: Es soll regnen und es wird wieder kühler. Die Höchsttemperaturen sollen nur noch zwischen 12 Grad im Vogtland und 18 Grad im Chiemgau liegen.