Milder Start in die Woche: Dienstag dann regnerisch

Zum Wochenstart dürfen sich die Menschen in Bayern über milde Temperaturen und teils sonnige Abschnitte freuen.

Im föhnartigen Alpenvorland soll es am Montag sogar bis zu 21 Grad warm werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Franken- und Bayerwald liegen die Temperaturen bei circa 13 Grad. Erst gegen Abend kündigt sich von Hessen kommend Regen an, teilweise kann es auch gewittern.

Der DWD warnt am Abend und in der Nacht auf Dienstag vor starken bis stürmischen Böen, in den Kammlagen des Bayerwaldes, im westlichen Franken und im Alpenvorland kann es auch zu schwere Sturmböen und auf höheren Alpengipfeln zu Orkanböen kommen. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 9 bis 3 Grad ab.

Am Dienstag bleibt es stark bewölkt und regnerisch, im Bergland kann es auch schneien. Die Höchsttemperaturen liegen bei 9 bis 13 Grad. Mittwoch und Donnerstag zeige sich dem DWD zufolge zwischen dichten Wolkenfeldern auch zeitweise die Sonne. Die Temperaturen liegen dabei am Mittwoch bei 3 bis 9 Grad und am Donnerstag bei 7 bis 14 Grad.

