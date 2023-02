Nach der Sonne kommt der Schnee: Kaltes Wochenende in Bayern

Das Wochenende bringt viel Schnee für Bayern mit sich.

Vor allem in den Alpen und im südlichen Alpenvorland kann es bis zu 30 Zentimeter Neuschnee geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Am Freitag soll eine Kaltfront von Nordwesten das Bundesland erreichen und für ein paar kalte Tage sorgen. In den Alpen kann mit strengem Frost und bis zu Minus zehn Grad gerechnet werden.

Einzelne Schneeschauer sind vor allem am Samstag auch im Rest Bayerns möglich. Den Bayerischen Wald erwarten mögliche zehn Zentimeter Neuschnee. Der starke Wetterwechsel soll nach Angaben des DWD bis zur Nacht von Sonntag auf Montag andauern. Letzte Schneeschauer gebe es wahrscheinlich Sonntagnachmittag.

Vom Saharastaub ist Bayern verschont geblieben. Die Schleier des Staubes seien in großer Höhe unterwegs und somit am Boden nicht bemerkbar gewesen, teilte der DWD mit.

(dpa)