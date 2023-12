Nach Schneechaos bleiben Münchner Friedhöfe noch geschlossen

Nach den starken Schneefällen des vergangenen Wochenendes bleiben einige Friedhöfe in München in den nächsten Tagen aus Sicherheitsgründen weiterhin geschlossen.

Bestattungen an den städtischen Friedhöfen laufen aber wieder planmäßig, wie die Verwaltung der Landeshauptstadt am Freitag mitteilte. Bei Bestattungen auf noch gesperrten Friedhöfen hole das Personal die Trauergäste am Eingang ab, führe sie zur Grabstätte und anschließend wieder zurück. Zur Erläuterung hieß es, es könnten immer noch abgebrochene Äste von Bäumen herunterfallen und Menschen verletzen.

(dpa)