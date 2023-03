Nasskalter und stürmischer Ferienbeginn

Mit einem regnerischen, stürmischen und wolkenverhangenen Wochenende beginnen laut Wetterprognose die Osterferien in Bayern.

Positive Aussichten gibt es einem Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge für die Ostertage.

Zunächst soll es aber ungemütlich weitergehen mit am Samstag zeitweise Regen und Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad, zudem starke Böen und in den Bergen Sturmböen. In der Nacht zu Sonntag könnte der Regen in Schnee übergehen und die Schneefallgrenze auf 700 bis 1000 Meter sinken. Im Laufe des Sonntages soll der Niederschlag laut DWD teils nachlassen, bei Temperaturen zwischen 3 und 10 Grad.

In der Nacht zu Montag und zu Dienstag sei mit Glätte zu rechnen bei Temperaturen von bis zu minus 5 Grad, sagte der DWD-Sprecher. Tagsüber soll es bis zur Wochenmitte eher trocken und sonnig sein, ehe es am Donnerstag und Freitag regnen könnte. Für die Ostertage laute die Tendenz momentan: Sonne, Wolken und weitgehend trocken.

(dpa)