Nebel und Minusgrade in Bayern

Trübe Aussichten fürs Wochenende: Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird es am Wochenende nebelig. Lediglich in den Alpen und in höheren Mittelgebirgen kommt die Sonne durch.

Am Vormittag ist es oft trüb. Sonne gibt es vor allem in Alpennähe und in Ostbayern. In niedrigeren Lagen jedoch hält sich der Hochnebel. Die Sicht ist teils auf 150 Meter beschränkt. Laut DWD erreichen die Temperaturen maximal zwischen 5 und 10 Grad, an den Alpen bis zu 13 Grad.

In der Nacht zum Sonntag breitet sich vielerorts wieder Nebel aus. Die Nacht wird nur teilweise klar. Der DWD erwartet Tiefsttemperaturen von plus vier bis minus ein Grad. Im Bayerwald können die Temperaturen sogar bis minus drei Grad fallen. Vereinzelt kann es glatt sein.

Auch am Sonntag gibt es vielerorts Nebel und viele Wolken. Teilweise kommt die Sonne durch, vor allem in den Alpen und höheren Mittelgebirgen. Der DWD rechnet mit Höchstwerten von fünf bis zehn Grad.

In der Nacht zum Montag wird es wieder nebelig. Außerdem erwartet der DWD Sprühregen. Die Temperaturen können wieder knapp unter null fallen.