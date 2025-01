Regen und Glättegefahr zum Wochenstart in Bayern

Regen und mancherorts Glatteis erwarten die Menschen in Bayern zum Wochenstart. Zudem kann es starke Böen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen bis Donnerstag zwischen 3 bis 15 Grad.

Im Nordwesten soll es heute immer wieder regnen. In Franken, in den Kammlagen der Rhön sowie in den Föhntälern und auf den Gipfeln der Alpen müssten sich die Menschen zudem auf starke Böen einstellen.

In der Nacht zum Dienstag und tagsüber ist laut DWD mit Regen im Südosten zu rechnen. Etwas nass werden soll es auch in Franken sowie nahe Hessen und Württemberg. Bis Mittag erwarten die Wetterexperten zudem im südlichen Alpenvorland Glätte durch Neuschnee.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Glätte

In der Nacht zum Mittwoch soll es im Westen zeitweise leicht regnen und im höheren Bergland schneien. Glatteis sei daher nicht ausgeschlossen. Tagsüber seien mitunter starke Böen und gebietsweise etwas Regen zu erwarten, der von Süden her abnehmen soll.

In der Nacht zum Donnerstag müssten sich die Menschen lokal auf Nebel und vereinzelt Glätte einstellen. Tagsüber soll es bei häufigem Sonnenschein trocken bleiben.