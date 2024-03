Schnee und Regen in Bayern

Regenschauer und Schneefälle werden in Bayern erwartet.

Bei 7 bis 13 Grad soll es ab Dienstagnachmittag vor allem im Südwesten des Freistaats nass werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Oberhalb von 600 bis 800 Metern am westlichen Alpenrand sowie im Allgäu sollen zwischen 5 und 10 Zentimeter Schnee fallen. In der Nacht zum Mittwoch kann es dort glatt werden.

Auch am Mittwoch ist mit nassem Wetter in Schwaben und Oberbayern zu rechnen, oberhalb von 700 bis 1000 Metern soll es wieder schneien. Im Allgäu oberhalb von 1000 Metern werden bis zu 30 Zentimeter Neuschnee erwartet, die Temperaturen erreichen dabei im Tagesverlauf 3 Grad. Im restlichen Bayern liegen sie zwischen 5 und 12 Grad. In der Nacht zum Donnerstag werden lokal Nebel und Glätte erwartet.

Der Donnerstag beginnt laut den Meteorologen bewölkt, im Tagesverlauf werden jedoch Auflockerungen bei 7 bis 13 Grad erwartet.

(dpa)