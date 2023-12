Schulen in zahlreichen Landkreisen in Bayern am Dienstag zu

Schnee und Eisregen haben auch am Dienstag für Unterrichtsausfall an bayerischen Schulen gesorgt.

Schnee und Eisregen haben auch am Dienstag für Unterrichtsausfall an bayerischen Schulen gesorgt. Mancherorts müssten die Dächer der Gebäude von der Schneelast befreit werden. Laut einer Liste des Kultusministeriums sind die Schulen in den Landkreisen Dingolfing-Landau, Ebersberg, Erding, Freising und Rottal-Inn sowie im Landkreis und in der Stadt Landshut geschlossen. Teilweise findet der Unterricht an Schulen in der Stadt Augsburg und in den Landkreisen München, Mühldorf am Inn und Starnberg statt. In einigen Orten hätten die Schülerinnen und Schüler Distanzunterricht, wie es weiter hieß.

(dpa)