Sinkende Temperaturen und viele Wolken am Wochenende

Ein bewölktes Wochenende mit sinkenden Temperaturen kommt auf die Menschen im Freistaat zu.

Während sich am Freitag im nördlichen Franken die Sonne zeigt, ist es im Süden vielerorts bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Samstag ziehen die Wolken dann nach Norden, wo es zu einzelnen Schauern kommt. Die Temperaturen liegen dabei zwischen drei und neun Grad. In der Nacht zum Sonntag kann es oftmals regnen. Tagsüber bleibt es stark bewölkt; gebietsweise sind Regen- oder Schneeschauer möglich. Die Höchstwerte liegen dabei nur noch bei sieben Grad.

(dpa)