Sommer-Comeback zum Wiesn-Start erwartet

Spätsommer-Feeling im Freistaat: Wer den warmen Tagen hinterhertrauert, darf sich noch einmal freuen. Ein Hoch bringt in den kommenden Tagen für die Jahreszeit außergewöhnlich warme Luft nach Bayern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Freitag klettern die Temperaturen laut der Vorhersage auf 25 bis 29 Grad. Bei reichlich Sonnenschein wehe dazu ein schwacher bis mäßiger Wind. Nachts sinken die Werte auf 14 bis 7 Grad.

Zum Start der Wiesn am Samstag zeigt sich der Altweibersommer von seiner besten Seite: Nach morgendlichem Nebel dürfen die Besucher mit viel Sonne rechnen. Die Temperaturen erreichen zwischen 26 und 31 Grad, wie der DWD weiter mitteilte.

Auch der Sonntag soll vielerorts sonnig werden, bei 24 bis 28 Grad. Lediglich in Franken trübten zunehmend Wolken das Bild, später könne es dort zu Schauern und Gewittern kommen.