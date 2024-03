Sonne zum kalendarischen Frühlingsbeginn: Durchwachsen

Über viel Sonne und milde Temperaturen können sich die Menschen im Freistaat zum kalendarischen Frühlingsbeginn am Mittwoch freuen.

Nur zeitweise solle es bei Temperaturen von 15 bis knapp 20 Grad Wolken geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

In den kommenden Tagen bleiben jedoch nur die Temperaturen weiterhin frühlingshaft. Sonst zeigt sich das Wetter von seiner wechselhaften Seite. Wolken, Regen und teilweise auch Gewitter erwartet der DWD am Donnerstag für den Süden. Am Freitag bleibt es den Prognosen zufolge weiter wolkig, aber im Süden trocken. In Franken kann es dagegen in der Nacht auf Samstag Schauer geben.

Regen und Sonne wechseln sich auch am Wochenende ab. Während es am Samstagvormittag zunächst sonnig werden soll, rechnet der Wetterdienst im Laufe des Tages bis in die Nacht hinein mit viel Niederschlag und teilweise starken Böen.

(dpa)