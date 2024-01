Wetter

Sonne zum Wochenende: Hochwasser-Lage soll sich entspannen

Eine Ente schwimmt im Main in Bamberg.

Nach leichten Ausuferungen und Überschwemmungen unter anderem an der Donau soll sich die Hochwasserlage in Bayern am Wochenende wieder entspannen.

An der Donau werde meist nur Meldestufe eins erreicht, teilte der Hochwassernachrichtendienst (HND) am Freitag mit. Spätestens im Laufe des Samstags sollten die Wasserstände wieder zurückgehen. In Franken und der Oberpfalz könnten die Pegel in der Nacht zum Samstag wieder ansteigen, teilte der HND weiter mit. Vereinzelt könne es erneut zu Ausuferungen kommen, die aber schnell wieder zurückgehen. Von Samstagmorgen bis Montagmorgen bleibe es dann voraussichtlich durchgehend trocken. Der Deutsche Wetterdienst rechnete am Freitag mit einem überwiegend sonnigen Wochenende in Bayern. Die Temperaturen erreichen demnach am Samstag und Sonntag bis zu acht Grad. Lagebericht des HND

DWD-Wettervorhersage (dpa)

