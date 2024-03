Sonniger Dienstag in Bayern - zur Wochenmitte durchwachsener

Sonnenschein und milde Temperaturen: Der Dienstag wird frühlingshaft. Doch zur Wochenmitte wird es wechselhafter.

Die Menschen in Bayern können sich am Dienstag auf Sonne freuen - zeitweise wird der Himmel aber auch von dichten Wolken getrübt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet milde Temperaturen zwischen 12 und 17 Grad. In der Nacht kann es vereinzelt Nebel geben, an den östlichen Mittelgebirgen auch Frost.

Für Mittwoch gehen die Meteorologinnen und Meteorologen von mehr Wolken und vor allem am Nachmittag und Abend auch von Regen aus. Vereinzelt soll es kräftig gewittern. Am Donnerstag wird es DWD-Angaben zufolge am Vormittag zunächst sonnig, im Tagesverlauf breiten sich dann Regen und Wolken aus. Das Thermometer sinkt auf Temperaturen von 10 bis 17 Grad.

