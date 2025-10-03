Sonniger Start ins lange Wochenende

Der Freitag wird in Bayern laut Wettervorhersage der schönste Tag am langen Wochenende. Es soll überwiegend sonnig sein am Tag der Deutschen Einheit, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagte. Im Fichtelgebirge sollen es bis zu 10 Grad werden, am Untermain bis zu 16 Grad.

Am Samstag erwartet der DWD vorübergehend kräftigen Regen und stürmischen Wind. Mittags kann es laut der Vorhersage im Süden und Südosten sonnige Abschnitte geben. Auch in der Nacht zum Sonntag soll es regnen.

Der Sonntag soll bewölkt und an den Alpen regnerisch werden, bei 10 bis 15 Grad.