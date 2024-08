Sonniges Wochenende in Bayern erwartet

Im Süden Bayerns zeigt sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes häufig die Sonne. Nur entlang des Mains kann es am Abend vereinzelt ein wenig regnen. Die Temperaturen sollen auf 24 bis 29 Grad Celsius steigen.

Am Samstag werden Temperaturen von 26 bis 31 Grad erreicht. Mit 27 Grad am Frankenwald und 34 Grad im Raum Regensburg soll es am Sonntag sogar noch heißer werden. An den Alpen schließen die Meteorologen Gewitter und vereinzelte Schauer in der Nacht zum Montag nicht aus.