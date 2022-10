Spätsommer für kurze Stippvisite noch einmal zu Gast

Erst war es tagelang bewölkt, nun steht vielerorts auch noch Regen ins Haus - doch die Aussichten muntern auf: Spätestens am Sonntag kehrt in weiten Teilen Bayerns der Spätsommer zurück. Es bleibt aber bei einem kurzen Besuch.

In den nächsten Tagen wird der Spätsommer noch einmal nach Bayern zurückkehren. "Es ist aber eine kurze Stippvisite, weil sich schon andeutet, dass sich am Montagabend eine Front nähert, die in der Nacht zum Dienstag mindestens den Norden Bayerns touchieren wird", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag. Vor allem am Sonntag und Montag aber könne es durchaus noch einmal sonnig-warme Spätsommertage geben.

Nach Regenschauern in der Nacht wird es am Freitag vom Vormittag bis zum Nachmittag eine längere trockene Pause geben, bevor erneut Schauer durchziehen. Die Temperaturen werden der Prognose zufolge bei schwachem bis mäßigem Wind zwischen 14 Grad im Vogtland und 19 Grad im südlichen Oberbayern betragen.

Am Samstag wird das Regengebiet ebenfalls noch eine Weile über Bayern liegen, bis es wohl in den Nachmittagsstunden langsam nach Norden herausgetragen wird. Franken und Ostbayern werden am längsten noch mit Regenschauern zu tun haben, während am Alpenrand und im Alpenvorland die Chance auf Sonnenschein in den Nachmittagsstunden besteht. Dort wird es auch bis zu 20 Grad warm, während es im Fichtelgebirge bei 14 Grad bleibt. Der Wind wird voraussichtlich etwas stärker sein, auf den Alpengipfeln gar stürmisch bis hin zu vereinzelten Sturmböen.

"Am Sonntag profitieren wir von der Tatsache, dass wir wärmere Luft aus Südwesten hereinbekommen", erläuterte der DWD-Fachmann. Die abziehende Regenfront werde höchstens noch die nördlichen Teile Frankens tangieren, während im Süden fast bis zu neun Stunden Sonnenschein drin sind - und dies bei bis zu 25 Grad.

"Der Montag zeichnet sich dadurch aus, dass wir nach der Auflösung von Nebelfeldern einen ruhigen Tagesbeginn haben werden", schilderte der Wetterexperte. Bei bis zu 90 Prozent möglichem Sonnenschein und bis zu 24 Grad werde es zunächst sehr freundlich, bis sich dann in den Nachmittagsstunden in Nordbayern die ersten Wolken zeigten - Vorläufer der nächsten Kaltfront. Entsprechend rät der Meteorologe: "Alle nochmal Sonne und Energie tanken!"

(dpa)