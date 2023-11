Sturmböen und milde Temperaturen in Bayern

Die Menschen in Bayern müssen sich auf stürmische Tage einstellen.

Vor allem am Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) schwere Böen und Sturmböen in Hochlagen. "Da kann schon mal ein Ast runterfallen", beschrieb ein Sprecher des DWD am Samstag die erwarteten Windgeschwindigkeiten. Auch an Gerüsten und Ziegeln könnte der Wind rütteln.

Im Verlauf des Sonntags soll sich der Sturm etwas legen. Dafür erwartet der DWD vereinzelte Regenschauer und auch Gewitter. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 14 Grad. Mit den milden Temperaturen steigt laut DWD auch die Schneefallgrenze wieder an: Gab es am Wochenende über 1000 Metern teilweise schon einen halben Meter Schnee, fallen am Sonntag erst ab 2000 Metern wieder Flocken.

Am Montag bleibe es wechselhaft, aber vereinzelt lasse sich die Sonne blicken. An der Donau erwartet der DWD bis zu 15 Grad, ansonsten liegen die Temperaturen bei etwa 10 Grad. Für die Jahreszeit sei das mild, aber typisch: "Winter haben wir defitiv noch nicht, vor allem in Flachlagen", sagte der DWD-Sprecher.

(dpa)