Teilweise höchste Warnstufe: Starke Unwetter in Bayern erwartet

Der Deutsche Wetterdienst sagt Gewitter und gebietsweise Starkregen für Bayern voraus. Der Grund ist eine Tiefdruckzone.

Bereits am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag gibt es laut Deutschem Wetterdienst in Bayern einige Gewitter und gebietsweise Starkregen mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter. Lokal sind auch Unwetter mit etwas mehr als 25 Liter Regen pro Quadratmeter wahrscheinlich, und das in kurzer Zeit. Die Gewitter können Hagel und Böen bis 60 Kilometer pro Stunde mit sich bringen. Die Unwettergefahr bleibt auch am Wochenende bestehen.

Am Alpenrand kann es bis zu 200 Liter pro Quadratmeter regnen

Am Freitagmorgen bis Samstag soll es vor allem am Alpenrand, im Alpenvorland und in Teilen Ostbayerns verbreitet Starkregen geben, teils mit eingelagerten Gewittern. Gebietsweise seien Unwetter wahrscheinlich. Teilweise sollen dabei zwischen 50 bis 80 Liter Regen pro Quadratmeter auf die Erde treffen – unter anderem in Ausgburg und München. Am Alpenrand schließen die Experten Spitzen von bis zu 200 Liter pro Quadratmeter nicht aus. Infolge des Dauerregens sind unter anderem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich.

Der Grund: "Eine Tiefdruckzone erstreckt sich vom Mittelmeer bis nach Mitteleuropa. Dabei strömt von Westen her nicht mehr ganz so warme, aber sehr feuchte Luft nach Bayern und staut sich am Freitag an den Alpen", erläutert der Deutsche Wetterdienst auf seiner Website.

Die südbayerischen Gebiete um Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz und Oberstdorf müssen sich besonders auf heftige Unwetter einstellen. Hier gilt die höchste Warnstufe vier. Da auch Erdrutsche nicht auszuschließen sind, sollen Bürgerinnen und Bürger Fenster und Türen schließen sowie Aufenthalte im Freien vermeiden. (AZ)