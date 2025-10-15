Trübe Aussichten in Bayern – Nebel und Frost erwartet

Autofahrer sollten mit dem vorhergesagten Nebel und Frost im Freistaat vorsichtig unterwegs sein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet örtlich eine schlechte Sicht unter 150 Metern. Der Nebel oder Hochnebel soll sich demnach am Mittwoch gegen Mittag lichten, erst dann zeigt sich immer mehr die Sonne. Im Osten Bayerns – also in Niederbayern und der Oberpfalz – kann es vereinzelt regnen. Die Temperaturen liegen bei herbstlichen 12 und 16 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag ist dann erneut Vorsicht angesagt. In den Niederungen erwartet der DWD dichte Nebelbänke. Stellenweise gibt es bei Tiefstwerten zwischen 6 und 1 Grad zudem Frost in Bodennähe.

Trübe Tage erwartet

Der Donnerstag selbst ist vielerorts den ganzen Tag lang grau und trüb, nur gebietsweise blitzt die Sonne mal durch. Stellenweise wird es mit Nebelnässe oder geringem Nieselregen ungemütlich.

Der Freitag zeigt sich mit einem bedeckten Himmel und vereinzelten Nieselregen ähnlich. Nachmittags kann sich vereinzelt aber die Sonne zeigen. Die vorhergesagten Temperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad.