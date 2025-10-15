Icon Menü
Wetter: Trübe Aussichten in Bayern – Nebel und Frost erwartet

Wetter

Trübe Aussichten in Bayern – Nebel und Frost erwartet

Dichter Nebel, Frost am Boden und kaum Sicht: Wer jetzt in Bayern unterwegs ist, sollte besonders aufpassen. Wann sich die Sonne doch noch blicken lässt.
    Nebel dürfte in den kommenden Tagen in Bayern die Sicht einschränken. (Symbolbild)
    Nebel dürfte in den kommenden Tagen in Bayern die Sicht einschränken. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

    Autofahrer sollten mit dem vorhergesagten Nebel und Frost im Freistaat vorsichtig unterwegs sein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet örtlich eine schlechte Sicht unter 150 Metern. Der Nebel oder Hochnebel soll sich demnach am Mittwoch gegen Mittag lichten, erst dann zeigt sich immer mehr die Sonne. Im Osten Bayerns – also in Niederbayern und der Oberpfalz – kann es vereinzelt regnen. Die Temperaturen liegen bei herbstlichen 12 und 16 Grad.

    In der Nacht zum Donnerstag ist dann erneut Vorsicht angesagt. In den Niederungen erwartet der DWD dichte Nebelbänke. Stellenweise gibt es bei Tiefstwerten zwischen 6 und 1 Grad zudem Frost in Bodennähe.

    Trübe Tage erwartet

    Der Donnerstag selbst ist vielerorts den ganzen Tag lang grau und trüb, nur gebietsweise blitzt die Sonne mal durch. Stellenweise wird es mit Nebelnässe oder geringem Nieselregen ungemütlich.

    Der Freitag zeigt sich mit einem bedeckten Himmel und vereinzelten Nieselregen ähnlich. Nachmittags kann sich vereinzelt aber die Sonne zeigen. Die vorhergesagten Temperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad.

