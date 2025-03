Trübe Tage zum Wochenbeginn

Regen und Wolken – das sind die Wetteraussichten zum Wochenstart. Sonnenschein gibt es laut Martin Schwienbacher vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in München dann aber in der zweiten Wochenhälfte: Ein Hochdruckgebiet soll trockene Luft nach Süddeutschland bringen.

Das Hoch, das die letzten Tage in Richtung Osteuropa gezogen ist, wurde inzwischen durch ein Tief abgelöst. «Und das bleibt jetzt erst einmal über Bayern», sagte Schwienbacher. Kühle Luft in höheren Lagen und durch die Sonne aufgewärmte Luft in Bodennähe sorgten für Umlagerungen – und damit für Niederschlag, Blitz und Donner.

Die Temperaturen bleiben in den kommenden Tagen laut Schwienbacher mild und erreichen bis zu 15 Grad. Typisch für die aktuelle Jahreszeit sei außerdem die Regelmäßigkeit der Niederschläge: So falle Regen meist am späten Nachmittag und Abend, aber nur selten in der Nacht, erläuterte der Meteorologe. Ab Mittwoch erwartet der DWD wieder ein Hochdruckgebiet über Süddeutschland, das bis Samstag andauern soll.