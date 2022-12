Unwetterwarnung aufgehoben: regional kann es glatt bleiben

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Donnerstagvormittag seine Glatteis-Unwetterwarnung aufgehoben.

Die Glatteis-Lage im Süden Deutschlands entspanne sich vorübergehend, teilten die Meteorologen mit. Glätte im Süden und Schneefall im Norden seien regional jedoch weiterhin möglich.

Am frühen Morgen hatte für den äußersten Süden Deutschlands wegen Glatteis-Gefahr eine Unwetterwarnung des DWD gegolten. Möglich seien Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr sowie Schäden an der Infrastruktur, zum Beispiel an Strommasten und -leitungen, hatte es geheißen.

Der aktuellen Vorhersage zufolge muss in der Nacht zum Freitag südlich der Donau erneut mit gefrierendem Regen und Glatteis-Bildung gerechnet werden. " Unwetter ist möglich", hieß es vom DWD.

(dpa)