Viel Sonnenschein am Wochenende erwartet

Die Menschen in Bayern können sich auf ein sonniges Wochenende freuen.

"Der Samstag wird der freundlichere Tag von beiden", sagte Meteorologe Jens Kühne vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitag in München. Vor allem zum Nachmittag hin rechnete er für den Samstag mit strahlend blauem Himmel und viel Sonnenschein.

Die Temperaturen erreichen am Samstag laut DWD voraussichtlich Werte zwischen minus drei und plus zwei Grad. Anders als im Süden des Freistaates können es in Franken nach Angaben von Meteorologe Kühne oft auch über null Grad werden. In einzelnen Alpentälern hingegen werden es demnach nicht mehr als minus fünf Grad.

Am Sonntag sei ebenfalls mit freundlichem Wetter und viel Sonne zu rechnen. Lediglich ein paar durchziehende Wolkenfelder trüben den Himmel. Der DWD rechnete für Sonntag mit Höchstwerten von minus zwei bis plus drei Grad und bis zu plus fünf Grad im Alpenvorland.

Da es am Wochenende laut Kühne trocken bleibt, bestehe kaum oder nur eine geringe Glättegefahr auf den Straßen Bayerns. Gefrierender Regen in der Nacht zum Montag hingegen könnte zu Glatteis führen. Am Montagvormittag könne es außerdem für wenige Stunden vereinzelt zu Glatteisregen kommen.

Außerdem wird es DWD-Angaben zufolge zu Beginn der neuen Woche mit Temperaturen von voraussichtlich vier bis zehn Grad deutlich milder. Allerdings wird im Süden Bayerns zum Wochenstart voraussichtlich ein starker Wind wehen. Im Westen und Norden sei sogar mit stürmischen Böen zu rechnen, sagte Meteorologe Kühne.

