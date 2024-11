Viele Wolken zum Wochenstart

Die kommende Woche startet in Bayern mit Nebel, Wolken und Regen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kann es in den Bergen schon vereinzelt schneien. Die Temperaturen bleiben einstellig.

In der Nacht zu Montag breitet sich dichter Nebel aus. Die Temperaturen fallen auf fünf bis null Grad, vereinzelt sogar bis minus zwei Grad. Der DWD warnt vor allem in den östlichen Mittelgebirgen und an den Alpen vor Frost und Reifglätte. Am Montag ist es überwiegend nebelig oder stark bewölkt. Die Sonne kommt nur an den Alpen durch. In Franken regnet es ab Mittag. Laut DWD erreichen die Temperaturen maximal drei bis acht Grad.

Schnee in höheren Lagen

In der Nacht zu Dienstag ist es stark bewölkt und regnerisch. In höheren Lagen der Alpen kann Schnee fallen, wie der DWD mitteilt. Die Tiefstwerte liegen nachts zwischen fünf und null Grad. Tagsüber gibt es weiterhin Wolken und Regen, oberhalb von 1000 Metern auch Schnee. Die Höchstwerte liegen zwischen vier und neun Grad.

In der Nacht zu Mittwoch bleibt es stark bewölkt oder neblig-trüb, örtlich fällt noch etwas Regen. Die Temperaturen können vereinzelt auf bis minus zwei Grad fallen. Der Nebel hält sich auch tagsüber. Der DWD rechnet mit Höchsttemperaturen von zwei bis sieben Grad und mäßigem, aber frischem Ostwind.