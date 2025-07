Vorläufiger Spitzenwert: In Andernach war es am heißesten

Andernach in Rheinland-Pfalz war nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes der heißeste Ort der aktuellen Hitzewelle. Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr wurden hier 39,3 Grad gemessen - das war der Top-Wert sowohl des Tages als auch des bisherigen Jahres 2025, wie eine DWD-Sprecherin am Abend auf Anfrage sagte.

Zweitheißester Ort war Tangerhütte-Demker in Sachsen-Anhalt mit 39,2 Grad, gefolgt von Kitzingen in Bayern mit 39,1 Grad. Ein Allzeit-Temperaturrekord für Deutschland wurde damit wie erwartet verfehlt: Dieser wurde am 25. Juli 2019 gemessen und lag bei 41,2 Grad an den DWD-Wetterstationen Tönisvorst und Duisburg-Baerl (beides Nordrhein-Westfalen).

Ein Mann schaukelt im Berliner in einer Hängematte über dem Wasser. Foto: Katharina Kausche/dpa

Auch Tiere brauchen Abkühlung. Foto: Katharina Kausche/dpa

Touristen schützen sich amvor der Kirche Sagrada Familia mit Regenschirmen vor der Sonne. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Viel trinken, lautete die Devise in der Hitze. Foto: Julian Stratenschulte/dpa