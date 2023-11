Dauerregen und Sturm: Wetterdienst gibt Warnungen für Bayern heraus

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Montag vor Dauerregen und Sturm in Bayern. Auch die restliche Woche wird ungemütlich und nass.

Nach einem wechselhaften Wochenende steht eine sturmische und regenreiche Woche in Bayern bevor. Bis Mittwoch warnt der Deutsche Wetterdienst vor allem im Süden vor Dauerregen. Am schlimmsten trifft es wohl Teile des Allgäus.

Wetter-Warnung für Bayern heute: Dauerregen und Sturm im Süden

Die neue Woche hat in Bayern mit viel Regen und Sturm begonnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bis Mittwoch vor allem an den Alpen und im südlichen Vorland vor Dauerregen. Dabei sind Gesamtmengen von 60 bis 90 Liter pro Quadratmeter, in Staulagen sogar 100 Liter, möglich. Die höchste Warnstufe rot gilt für die Landkreise Lindau, Oberallgäu, Kempten und Teile des Ostallgäus. Zudem werden im Allgäu Sturmböen mit bis zu 60 km/h erwartet, auf den höchsten Alpengipfeln sind Orkanböen mit bis zu 120 km/h möglich. Dabei ist es mit 8 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und bis zu 14 Grad am unteren Main und in Schwaben recht mild.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 10°C, nachmittags 14°C und abends 13°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern: Viel Regen in dieser Woche

In der Nacht zum Dienstag zieht sich der Regen in den Süden Bayerns zurück. Dort regnet es weiterhin kräftig. Auch tagsüber bliebt es südlich der Donau nass. Im Norden sind auch Regen-Pausen möglich. Die Temperatur steigt dabei auf bis zu 14 Grad.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Auch in der Nacht zum Mittwoch hält der starke Regen an den Alpen an und auch im Norden des Freistaats ist es wieder öfter nass. Im Laufe des Tages sind dann auch vereinzelte Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen dabei bei 12 Grad. Es zieht ein frischer, stürmischer Wind auf.

Der Regen im Süden lässt in der Nacht zum Donnerstag nach, nur im Norden Bayerns bleibt es teilweise noch nass. Am Vormittag regnet es nur noch vereinzelt im Osten und Nordosten. Im Laufe des Nachmittags zieht dann aber auch in anderen Regionen wieder Regen auf und es bleibt windig. Dabei wird es bis zu 12 Grad mild.

Die Nacht zum Freitag wird teilweise wieder regnerisch. Im hohen Bergland erwartet der DWD Schnee. Tagsüber sinkt die Schneefallgrenze auf 1000 Meter. Es bleibt bewölkt mit einzelnen Regenschauern. Dabei steigt die Temperatur auf bis zu 11 Grad.