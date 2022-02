Was diesen Winter in Bayern so besonders machte

Immer heißt es: Das Wetter ist zu warm, zu kalt, zu nass, zu trocken. Formulieren wir es doch positiver. Also: Wie war er so, der zu Ende gehende Winter?

Wetter ist immer irgendwas mit zu. Das kennt man vom Gejammer an der Wursttheke. Es ist zu kalt, zu warm, zu nass, zu trocken. Perfektes Wetter heißt in diesem Sinne wahrscheinlich: zu normal. Formulieren wir es doch positiv und reden von einem besonderen Wetter, schließlich ist dieser Dienstag ein besonderer: 1. März, Frühlingsanfang aus Sicht der Meteorologen.

Die nehmen den Tag gerne zum Anlass, um eine Winterbilanz vorzulegen. Unter besonderen Gesichtspunkten heißt das diesmal beispielsweise: Im Allgäu schien die Sonne in den vergangenen Monaten im bundesweiten Vergleich besonders oft – bis zu (Mist, doch ein zu) 310 Stunden.

Wo es im Winter mal wieder besonders kalt war

Gab es aus Sicht des Deutschen Wetterdienstes noch etwas Besonderes am Winter? In Oberstdorf war es mal wieder besonders kalt. Am 22. Dezember wurde mit minus 19,2 Grad Celsius die bundesweit niedrigste Temperatur gemessen. Überhaupt war es in Bayern – eine Überraschung ist das nicht – verglichen mit anderen Regionen in Deutschland besonders frostig. Durchschnittlich wurden 2,2 Grad gemessen. Den Wert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990 gibt der Wetterdienst für den Freistaat mit minus 1,0 Grad an. Die Durchschnittstemperatur war im Winter 2021/2022 also um 3,2 Grad höher als in der Vergleichsperiode.

Niederschläge gab es im Freistaat auch besonders viel. Die größte Tagesmenge deutschlandweit meldete Grafling-Mühlen nordöstlich von Deggendorf am 28. Dezember mit 66,1 Litern pro Quadratmeter.

Und was sagt uns all das? Wie immer: dass Bayern eben ein besonderes Bundesland ist. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch