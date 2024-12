Weiße Weihnachten: Nur in Bayerns Bergen wahrscheinlich

Die Chancen auf weiße Weihnachten stehen in Bayern auch in diesem Jahr je nach Region sehr unterschiedlich. Nach aktuellen Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind die Aussichten in tieferen Lagen gering. Statt Schneeflocken dürften dort Regen und milde Temperaturen das Bild bestimmen.

In den Alpen und den höheren Lagen der Mittelgebirge hingegen steigt die Wahrscheinlichkeit für Schneefall deutlich. Vor allem ab 800 bis 1.000 Meter Höhe ist Schnee über die Weihnachtstage möglich. Besonders die Kammlagen des Bayerischen Waldes und die Alpen dürften weiße Weihnachten erleben.

In tieferen Regionen wie München oder Nürnberg ist hingegen eher mit regnerischem und windigem Wetter zu rechnen. Die Temperaturen sollen zwischen 4 und -1 Grad liegen, wobei es nachts Glättegefahr geben könnte.

Statistisch gesehen bleibt der Traum von weißen Weihnachten für die meisten Menschen in Bayern ein seltener Anblick: Nur etwa alle zehn Jahre gibt es in den Tieflagen Schnee zu den Feiertagen.