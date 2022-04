Wetterdienst erwartet wieder Schnee in der Nacht

Der Deutsche Wetterdienst erwartet für die Nacht zum Sonntag noch einmal Schnee und Schneeschauer in Teilen Bayerns.

Mancherorts kann es auch glatt werden, wie der DWD am Samstag mitteilte. Im Süden und in den Alpen erwarten die Meteorologen bis Sonntagvormittag 10 bis 15 und in den Nordweststaulagen bis zu 20 Zentimeter Neuschnee. Schnee könnte aber auch im nördlichen Franken und in den östlichen Mittelgebirgen fallen.

