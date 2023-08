Wetterdienst warnt heute vor schweren Gewittern in Bayern

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Donnerstag in Bayern vor teils schweren Gewittern mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Welche Regionen sind betroffen?

Nur noch wenige Tage soll die aktuelle Hitzewelle in Bayern andauern. Bis es am kommenden Wochenende dann abkühlt, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) aber noch bis vorerst Donnerstagabend vor Hitze und vor allem am Donnerstag vor schweren Gewittern.

Gewitter in Bayern: Starkregen, Orkanböen und Hagel möglich

Die Vorabinformation gilt für den Zeitraum von Donnerstag um 16 Uhr bis Freitag um 6 Uhr für den Großteil Bayerns. Lediglich der Norden des Freistaats ist nicht betroffen. Das Gewitterrisiko steigt am Nachmittag zunächst in Franken und Schwaben. In der Nacht zum Freitag erwartet der DWD in ganz Bayern vermehrt unwetterartige Gewitter. Diese werden von heftigem Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, schweren Sturmböen mit 100 km/h oder vereinzelten Orkanböen mit bis zu 120 km/h und Hageln mit etwa drei Zentimeter Durchmesser begleitet.

Die genaue Entwicklung der Gewitter ist noch unsicher. Sie treten typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte. Die Vorabinformation weist lediglich auf die Möglichkeit schwerer Gewitter hin. Konkrete Warnungen veröffentlicht der DWD gegebenenfalls zeitnah. Dann folgen auch genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt der Gewitter.

DWD warnt auch vor Hitze am Donnerstag

Im Großteil Bayerns warnt der DWD bis um 19 Uhr unterhalb von 600 Metern auch vor Hitze. Lediglich Teile Oberfrankens und der Oberpfalz sind nicht betroffen. Die Belastung durch die Hitze kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu verschiedenen gesundheitlichen Problemen führen. Der DWD rät, die Hitze nach Möglichkeit zu vermeiden, ausreichend Wasser zu trinken und Innenräume kühl zu halten.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 26°C, nachmittags 32°C und abends 26°C. Es wird heute voraussichtlich 9 Sonnenstunden geben.

Gewitter in Bayern auch am Freitag

Auch am Freitag rechnet der DWD zunächst in Franken, ab Mittag dann im Süden Bayerns mit teils kräftigen Gewittern. Auch am Wochenende sind immer wieder einzelne kräftige Gewitter möglich.

