Wind und Schauer am Wochenende in Bayern

Die Menschen in Bayern müssen sich zum Wochenende auf ungemütliches Wetter einstellen.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ziehen am Freitag Schauer aus Baden-Württemberg über das Land und es wird windig. Die Böen können bis zu 60 Kilometer pro Stunde erreichen, in den Alpen sogar bis zu 100 km/h. "Fürs Drachensteigen reicht es allemal", sagte ein Sprecher des DWD "Da sollte man den Drachen lieber gut festhalten."

Der Samstag soll feucht bleiben, die Schauer ziehen weiter über Bayern. Und auch der Wind hält an: In den Bergen sollen die Windgeschwindigkeiten jedoch auf etwa 85 km/h abfallen. Die Temperaturen liegen laut DWD zwischen 11 und 15 Grad. In der Nacht kann es sogar Bodenfrost geben, vor allem der Norden Frankens wie auch Schwaben und Oberbayern seien davon betroffen.

Für Sonntagmorgen sagt der DWD Nebel voraus. Dieser soll sich aber bis zum Mittag verzogen haben. Die Temperaturen sinken leicht, auf etwa zehn Grad. "Die Sonnenstunden sind auch nicht so üppig", so der DWD-Sprecher: Im Süden erwartet er circa sechs Stunden Sonnenschein, im Norden nur vier Stunden.

Die neue Woche soll dann mit einem Mix aus starken und schwächeren Wolken starten. Zwischen 10 und 15 Grad sagen die Experten des DWD für den Montag voraus.

(dpa)