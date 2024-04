Zugverkehr nach Unwetter weiter eingeschränkt

Nach dem Unwetter hat sich der Zugverkehr in Bayern weitgehend normalisiert.

In Franken kam es am Dienstagmorgen allerdings weiter zu "erheblichen Beeinträchtigungen", hieß es bei der Deutschen Bahn. Wegen Reparaturen an der Oberleitung zwischen Nürnberg und Bamberg ist die S-Bahn zwischen Fürth und Eltersdorf unterbrochen. Regionalzüge entfallen komplett oder fahren nur Teile der Strecke. Ein Ersatzverkehr sei nicht möglich, teilte die Bahn mit.

Ein Unwetter hatte den Fernverkehr der Bahn am Montagabend in Deutschland ausgebremst, Dächer abgedeckt und Autos sowie Strom- und Telefonleitungen beschädigt. Mehrere Menschen wurden durch umgestürzte Bäume verletzt. Einzelne Bahnstrecken wurden gesperrt und Züge umgeleitet, unter anderem zwischen Nürnberg und Erfurt. Von den Beeinträchtigungen betroffen waren unter anderem Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

Vor allem im Norden Bayerns gab es wegen des Sturms in der Nacht vermehrt Einsätze wegen umgestürzter Bäume, die Straßen blockierten. In Oberbayern überschlug sich auf der Autobahn 9 ein Auto mit vier jungen Menschen, nachdem der Fahrer nach Angaben der Polizei auf nasser Fahrbahn bei Reichertshofen (Landkreis Pfaffenhofen) die Kontrolle über den Wagen verloren hatte. Drei der Insassen kamen verletzt in Krankenhäuser.

(dpa)