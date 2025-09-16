Prognose für das Oktoberfest: Wie wird das Wetter zum Wiesn-Start?

Nur noch wenige Tage, dann ist es soweit: Wenn am Samstag, 20. September, auf der Theresienwiese das Oktoberfest eröffnet, wird München wieder zur Welthauptstadt der Herzen. Millionen Besucher aus den verschiedensten Ländern werden erwartet, gemeinsam feiern sie in den Festzelten und stoßen auf eine Maß Bier an. Aber wird das auch im Biergarten möglich sein? Die Wetter-Prognose der Meteorologen ist noch etwas vage, lässt Oktoberfest-Besucher aber auf ein sonniges erstes Wochenende hoffen.

Wetter-Prognose zum Wiesn-Start: Scheint am Samstag die Sonne auf dem Oktoberfest?

Für den Wiesn-Auftakt am Samstag, 20. September, ist nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes (DWD) schönstes Spätsommer-Wetter zu erwarten. Zwar kann es am Morgen in weiten Teilen Bayerns und auch rund um München noch Nebel geben, doch wenn der sich am Vormittag aufgelöst hat, wird es im ganzen Freistaat sonnig und trocken. Die Temperaturen steigen am ersten Oktoberfest-Wochenende voraussichtlich noch einmal auf Höchstwerte um 27 Grad. Am strahlend blauen Himmel über München sind wenige bis überhaupt keine Wolken zu erwarten und es weht nur eine leichte Brise über die Theresienwiese. In der Nacht wird es mit nur noch 13 Grad dann aber doch sehr frisch.

Auch am Sonntag erwartet Oktoberfest-Besucher in München noch einmal sommerliche Wärme: Nur ganz vereinzelt wird am Himmel über München mit Wolken gerechnet, ansonsten ist es sehr sonnig bei bis zu 26 Grad. In der Nacht zum Montag kühlt es sich auf milde 15 Grad ab.

Nach Spätsommer zur Wiesn-Eröffnung: In der neuen Woche kühlt es in München ab

Am Montag ziehen von Westen her langsam Wolken über Bayern auf. In München wächst gegen Nachmittag und Abend das Regen-Risiko. Über dem Alpenrand steigen immer mehr Quellwolken auf, auch Gewitter sind bis in die Landeshauptstadt hinein möglich.

Die Höchstwerte liegen am Montag noch einmal bei bis zu 25 Grad, in der Nacht auf Dienstag kühlt es sich dann auf herbstliche Werte um die 20 Grad ab.