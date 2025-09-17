Prognose für das Oktoberfest: Wie wird das Wetter zum Wiesn-Start?

Nur noch wenige Tage, dann ist es soweit: Wenn am Samstag, 20. September, auf der Theresienwiese das Oktoberfest eröffnet, wird München wieder zur Welthauptstadt der Herzen. Millionen Besucher aus den verschiedensten Ländern werden erwartet, gemeinsam feiern sie in den Festzelten, fahren Riesenrad oder andere Fahrgeschäfte und stoßen auf eine Maß Bier an. Aber wird das auch im Biergarten möglich sein? Die Wetter-Prognose der Meteorologen lässt Oktoberfest-Besucher aber auf ein sonniges erstes Wochenende hoffen.

Wetter-Prognose zum Wiesn-Start: Scheint am Samstag die Sonne auf dem Oktoberfest?

Für den Wiesn-Auftakt am Samstag, 20. September, ist nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes (DWD) schönstes Spätsommer-Wetter zu erwarten – mit Spitzentemperaturen von bis zu 30 Grad. Zwar kann es am Morgen in weiten Teilen Bayerns und auch rund um München noch Nebel geben, doch wenn der sich am Vormittag aufgelöst hat, wird es im ganzen Freistaat sonnig und trocken. Die Temperaturen steigen am ersten Oktoberfest-Wochenende voraussichtlich noch einmal auf 26 bis hin zu 30 Grad. Am strahlend blauen Himmel über München sind wenige bis überhaupt keine Wolken zu erwarten und es weht nur eine leichte Brise über die Theresienwiese. Komplett auf eine Jacke verzichten ist dennoch keine gute Idee: In der Nacht wird es in mit etwa 14 Grad doch noch recht frisch.

Auch am Sonntag erwartet Oktoberfest-Besucher in München noch einmal sommerliche Wärme: Nur ganz vereinzelt wird am Himmel über München mit Wolken gerechnet, ansonsten ist es sehr sonnig bei bis zu 20 Grad. In der Nacht zum Montag kühlt es sich auf milde 15 Grad ab, dann sind auch leichte Schauer möglich.

Nach Spätsommer zur Wiesn-Eröffnung: In der neuen Woche kühlt es in München ab

Auch am Montag werden die Temperaturen noch einmal über 20 Grad liegen, doch von Westen her ziehen langsam Wolken über Bayern auf. In München wächst gegen Nachmittag und Abend das Regen-Risiko. Über dem Alpenrand steigen immer mehr Quellwolken auf, auch Gewitter sind bis in die Landeshauptstadt hinein möglich. In der Nacht auf Dienstag kühlt es dann auf etwa 9 Grad ab, bevor das Wetter auch tagsüber herbstlicher wird.