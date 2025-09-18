Prognose für das Oktoberfest: Wie wird das Wetter am ersten Wiesn-Wochenende?

Nur noch wenige Tage, dann ist es soweit: Wenn am Samstag, 20. September, auf der Theresienwiese das Oktoberfest eröffnet, wird München wieder zur Welthauptstadt der Herzen. Millionen Besucher aus den verschiedensten Ländern werden erwartet, gemeinsam feiern sie in den Festzelten, fahren Riesenrad oder andere Fahrgeschäfte und stoßen auf eine Maß Bier an. Aber wird das auch im Biergarten möglich sein? Die Wetter-Prognose der Meteorologen lässt Oktoberfest-Besucher auf ein sonniges erstes Wochenende hoffen.

Denn in den kommenden Tagen bestimmt ein Hoch mit Schwerpunkt im Bereich der Alpen das Wetter – und sorgt für eine außergewöhnlich warme Luft, wie sie in dieser Jahreszeit sonst nicht zu erwarten ist.

Wetter-Prognose zum Wiesn-Start: Scheint am Samstag die Sonne auf dem Oktoberfest?

Für den Wiesn-Auftakt am Samstag, 20. September, ist nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes (DWD) schönstes Spätsommer-Wetter zu erwarten – mit Spitzentemperaturen von bis zu 30 Grad. Zwar kann es am Morgen in weiten Teilen Bayerns und auch rund um München noch Nebel geben, doch wenn der sich am Vormittag aufgelöst hat, wird es im ganzen Freistaat sonnig und trocken. Zeitweise können Schleierwolken durchziehen, ansonsten ist es verbreitet sonnig.

Die Temperaturen steigen am ersten Oktoberfest-Samstag auf außergwöhnlich warme 26 bis 31 Grad. Am strahlend blauen Himmel über München sind wenige bis überhaupt keine Wolken zu erwarten und es weht nur ein schwacher bis mäßiger Wind über die Theresienwiese. Komplett auf eine Jacke verzichten ist dennoch keine gute Idee: In der Nacht wird es mit etwa 14 Grad doch noch recht frisch.

Auch am Sonntag erwartet Oktoberfest-Besucher in München noch einmal viel Sonne und sommerliche Wärme: Mit 24 bis 28 Grad herrschen dann vorerst zum letzten Mal sommerliche Höchstwerte in Bayern. Nur ganz vereinzelt wird am Himmel über München mit Wolken gerechnet, ansonsten ist es sehr sonnig und die Temperaturen steigen in München wieder auf bis zu 27 Grad. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind. In der Nacht zum Montag kühlt es sich auf milde 15 Grad ab, dann sind auch leichte Schauer möglich.

Nach Spätsommer zur Wiesn-Eröffnung: In der neuen Woche kühlt es in München ab

Auch am Montag werden die Temperaturen noch einmal über 20 Grad liegen, doch von Westen her ziehen langsam Wolken über Bayern auf. In München wächst gegen Nachmittag und Abend das Regen-Risiko.

Über dem Alpenrand steigen immer mehr Quellwolken auf, auch Gewitter sind bis in die Landeshauptstadt hinein möglich. In der Nacht auf Dienstag kühlt es dann auf etwa 9 Grad ab, bevor das Wetter auch tagsüber herbstlicher wird.